Schlosskonzert in Mönchengladbach : Ensemble Corrélatif verzaubert mit charmanter Leichtigkeit

Vier Holzbläser ohne Horn sind eine ungewöhnliche Besetzung, klingen aber ganz ausgezeichnet, wie das Schlosskonzert beweist.

Unter der Nummer 616 findet sich im Köchel-Verzeichnis Mozarts „Andante für eine Walze in eine kleine Orgel“. Ob man sich nun über die Grammatik des Titels wundert oder nicht: Mozart komponierte das reizvolle kleine Stück in der Tat für ein mechanisches Musikinstrument. Dass es auch auf Blasinstrumenten gut, vielleicht sogar noch besser klingt, war zu Beginn des sechsten Schlosskonzerts vom „Ensemble Corrélatif“ zu erfahren

So selbstverständlich in der Tradition eine Quintett-Besetzung für vier Holzbläser und ein Horn ist, so selten kommen in der Kammermusik vier Holzbläser ohne Horn vor. Dabei klingt diese Besetzung ganz ausgezeichnet. Aus diesem Grund fassten Christian Strube (Flöte), Marion Klotz (Oboe), Matthias Beltz (Klarinette) und Anne Steinbach (Fagott) den Entschluss, sich nach und nach sowohl die wenigen Originalkompositionen für diese Besetzung als auch Bearbeitungen anderer Werke vorzunehmen.