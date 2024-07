Ausstellung in Mönchengladbach Wenn die Künstlerin mit der Erinnerung Verstecken spielt

Wie empfehlen sich die beiden gläsernen Pavillons auf dem Marktplatz für eine Installation mit autobiografischen Bezügen und einem entsprechend eher intimen Charakter? Kurator Vesko Gösel ist überzeugt: Sandrine Jalquin hat genau diese Herausforderung angenommen. „Ich wollte eine intime Situation“, sagt die 36-jährige Künstlerin zum Umgang mit der vorgefundenen Situation. Sie bespielt in diesem Sommer in der Reihe „GABA – Kunst im öffentlichen Raum“ die rund um die Uhr einsehbaren Parkzugänge auf dem Rheydter Marktplatz. Die Deutsch-Französin hat beide Pavillons von innen mit Gazevorhängen – sowie an einer Stelle mit Bettwäsche aus Jugendtagen – verhängt. So verhindert sie Einblicke oder schränkt diese zumindest stark ein, solange der Pavillon während der Dunkelheit nicht beleuchtet ist.