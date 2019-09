Spielzeiteröffnung im Theater : Eurythmie im Schmetterlingsgewand

Mönchengladbach Zur Spielzeiteröffnung zeigt das Theater mit „Salome“ von Richard Strauss eine ambitionierte Interpretation des biblischen Stoffes. Dorothea Herbert in der Titelrolle gelingt ein fulminantes Debüt.

Nicht die judäische Wüste, schon gar nicht den Palast des Königs Herodes bringt Ausstatter Markus Meyer auf die Bühne, zu sehen ist vielmehr der Treppenaufgang zu einem Festsaal der 1920er-Jahre. Ornamentale Blattgold-Reliefs auf der Türflucht und raffiniert montierte Spiegel bringen die Mode des Art déco ins Spiel. Regisseur Anthony Pilavachi löst die hochdramatische Kammeroper „Salome“ von Richard Strauss aus ihrer antiken Verortung und katapultiert sie in eine Zeit, die mit ihren Spannungen und Widersprüchen den Befund eines fiebrigen Tanzes auf dem Vulkan beglaubigt. Die nervös irrlichternde, hochexpressiv gleißende Musik aus dem Graben, welche die Niederrheinischen Sinfoniker unter Generalmusikdirektor Mihkel Kütson spielen, passt in dieses Bild.

Wer zuvor Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners gelauscht hatte, konnte schon erahnen, dass der Regisseur für den Ausgang der Oper eine besondere Variante im Köcher barg. „Salome bringt in 100 Minuten drei Männer zur Strecke“, verriet der OB bei der Begrüßung der Premierengäste. In der Tat endete das Drama mit einem Clou: Bevor die Soldaten Salome auf Befehl ihres Stiefvaters töten können, erschießt diese – entgegen der historischen Vorlage – mit einem Revolver den Tetrarchen Herodes.

Danach wird die Bühne dunkel. Was aus der wahnwitzigen 16-Jährigen wird, die den Propheten Jochanaan unbedingt küssen will und dies leichenschändend dann mit seinem abgeschlagenen Kopf auch verrichtet, bleibt offen. Ein Kniff Pilavachis, der die Sinnlichkeit der Femme fatale so noch bedrohlicher wirken lässt. Den Hinweis dazu fand der Regisseur im Libretto. Darin singt die neu ans Haus gelangte Sopranistin Dorothea Herbert: „Wenn einer mich zu töten käme, ich würde schreien, ich würde mich wehren.“ Ihren Tanz vor dem lüsternen Herodes vollführt die Sängerin in einem weißen Gewand mit Engels- oder Schmetterlingsflügeln. Eurythmie passt in die Zeit.