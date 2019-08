Auftritt in Mönchengladbach : RP verlost drei mal zwei Karten für Carolin Kebekus

Im vergangenen Herbst traten die „BeerBitches“ im TiG auf. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit ihrer Band „BeerBitches“ ist sie zu Gast im Kunstwerk. Es gibt keine Karten zu kaufen, nur zu gewinnen.

Die WDR-2-Tour macht mit Carolin Kebekus’ „BeerBitches“ Station in Mönchengladbach. Am Sonntag, 15. September, 19.30 Uhr, sind sie im Kunstwerk Wickrath zu erleben. Allerdings gibt es keine Tickets zu kaufen, Plätze auf der Gästeliste kann man nur gewinnen. Die Rheinische Post möchte dazu beitragen, dass ein paar Mönchengladbacher in den Genuss der Veranstaltung kommen. Deshalb verlosen wir drei mal zwei Karten für den Abend.

Mit „Helau“ hatten die „BeerBitches“ den Adele-Superhit „Hello“ gekapert und damit einen kultigen Coversong auf Kölsch geschaffen, der ein absoluter Treffer nicht nur auf YouTube und in der Karnevalshochburg war. Weitere Songs machten sich die drei Sängerinnen zu eigen, um dann endlich ein Album mit eigenen Songs vorzulegen. Gemäß dem Titel „Deck Opjedrage“ ist eines bei dem exklusiven Konzert sicher: Es wird dick aufgetragen.

Gastgeberin und Moderatorin des Abends ist Steffi Neu, denn auch die Stimmen von WDR 2 sind auf der Tour dabei. Für die WDR-2-Tour 2019 hat sich der Sender ganz besondere Veranstaltungsorte im Westen ausgesucht. Das Publikum kann seine Stars ganz nah in Locations erleben, die ein besonderes Flair haben – so wie das Kunstwerk in Mönchengladbach.

Wer also Karten für den Abend mit Carolin Kebekus und ihrer Band gewinnen möchte, sollte sich bis spätestens Montag, 2. September, 15 Uhr, an aktionen.mg@rheinische-post.de wenden. Das Stichwort ist „Carolin Kebekus“. Bitte geben Sie die Telefonnummer an, unter der Sie gut zu erreichen sind. Na dann, viel Glück.

(isch)