Neue Ausstellung in der Galerie Löhrl : Orchideen, Fragmente und ein bisschen Picasso

Mönchengladbach Künstler Roman Kochanski zeigt in seiner Einzelausstellung, dass Gegenständlichkeit und Abstraktion miteinander verwandt sind. Außerdem stellt er ein künstlerisches Experiment vor: seine Interpretation von Picasso.

Der 38-jährige Roman Kochanski ist seit vielen Jahren ein regelmäßiger Gast in der Galerie Löhrl. Nach seinem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf schloss er 2013 als Meisterschüler bei Tomma Abts ab. In einem Nebenraum der Galerie stellt der Maler ein künstlerisches Experiment vor: in Zeichnungen und einem Gemälde arbeitet er sich an Picasso ab.