Atelier in Mönchengladbach „Ich brauche den Reiz des Materials“

Kunstfreunden mit einem Faible für Natur ist vielleicht noch Rita Wilmesmeiers Installation während des regionalen Projektes „Kunstwege“ zur Euroga 2002 plus in Erinnerung. Die c/o-Künstlerin spannte farbige Netze zwischen beschnittenen und abgesägten Bäumen. Die Struktur des gewählten Materials ergab feinmaschige Raster, die für das gewählte Umfeld das Angebot neuer Blickwinkel schufen. Bedingt durch Luftbewegungen und Standortwechsel des Betrachters schien sich die Installation zu verwandeln. Sonne und Wind ausgesetzt, veränderten die Netze zudem ihre Farben. Die Rasterstruktur und die Bereitschaft, die Eigendynamik des ausgeführten Kunstwerks in Kauf zu nehmen, sind bis heute charakteristische Merkmale in der Kunst der Rita Wilmesmeier. Sie sagt über sich: „Ich brauche den Reiz des Materials, das mal hart oder weich sein kann und über die Beschaffenheit unterschiedlich auf die Oberflächengestaltung reagiert“.