Künstler möchte sensibilisieren Ausstellung „Miss Brauch“ zeigt verstörende Bilder

Greco stellt die Folgen des Missbrauchs in den Vordergrund. Zeigt eine nackte, in angespannter Embryonalhaltung liegende Frau, deren Augen ins Leere blicken. Zeigt Frauen in ihrer Verlorenheit und Einsamkeit, im wahrsten Sinne des Wortes bloß gestellt. Greco thematisiert die Ignoranz der kirchlichen Vertreter, wenn er sie würdevoll durch ein Kirchenportal gehen lässt, während eine nackte Frau im Dunkel des Vorraums zurückgelassen wurde. In anderen Bildern deutet er an, legt eine Soutane, ein Kreuz neben einen Akt. Doch ist es genau das Subtile, scheinbar Harmlose und Unschuldige im Miteinander von Priesterschaft und jungen Männern und Frauen, was dem Betrachter so verstört. Die Verbrechen, die in seiner Glaubensgemeinschaft geschieht, fordern ihn zur Stellungnahme auf. „Ich bin katholisch, deshalb male ich diese Bilder“, erklärt Greco. Sein Anliegen ist die Sensibilisierung.