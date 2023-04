Chöre in Mönchengladbach Liturgie statt „knallrotem Gummiboot“

In St. Anna müsse anders gearbeitet werden, da diese Kirche einen langen Hall hat. „Wir nehmen die Herausforderung an. Man muss die Stücke tendenziell etwas langsamer angehen, damit die Texte verständlich bleiben“, sagt Chorleiter David Koebele. In 50 Jahren ist er nach Robert Büscher, Albert Kluß und Jochen Brings der vierte Dirigent in der Chorgeschichte. Der Vorgänger Brings hatte den Chor 42 Jahre lang betreut. Koebele sieht sich nicht als klassischer Chorleiter, der die Einsätze am Klavier vorspielt und -singt. Der Gründer und Leiter des Sinfonischen Rockorchesters bringt sein Cello mit. Er betreut außerdem den „Scheidt & Bachmann Chor“. Mit Cello verstärkt Koebele zudem die chorinterne Instrumentalgruppe, bestehend aus Keyboard, Gitarre, Querflöte und Schlagzeug.