Kirchenkultur in Mönchengladbach : Neuer Kantor überzeugt beim Sommerkonzert

Die letzte Sonate vom März 1780 eröffnete jetzt ein Konzert im sehr beliebten „Rheydter Musiksommer“, das zudem eine faustdicke Überraschung bot. Die „Kirchensonate C-Dur für zwei Violinen, Orgel, Violoncello und Continuo“ wurde zwar noch an der Truhenorgel als Solist von Kirchenmusikdirektor Udo Witt gespielt, aber im Continuo saß die „Überraschung“ am Cembalo: Pascal Salzmann (27) ist der neue Kantor an der evangelischen Hauptkirche in Rheydt und tritt zum 1. Februar 2022 die Nachfolge des dann pensionierten Udo Witt an. Zur Zeit ist er Organist an der Stadtkirche in Waldbröl und hat dort im vergangenen Jahr auch einen „Musiksommer“ geschaffen.