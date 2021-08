Konzert in Mönchengladbach : Rheydter Musiksommer klingt jazzig aus

Orgel & Jazz: Das Trio Kordes -Tetzlaff - Godejohann in der Neustädter Marienkirche. An der Eule-Orgel saß Jürgen Sonnentheil. Foto: Rainer Schmidt

Mönchengladbach Beim letzten Konzert des Musiksommers 2021 überzeugte das Trio Kordes-Tetzlaff-Godejohann mit ihren ausgefeilten Jazzarrangements.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Gershwins „Rhapsodie in Blue“ kenne jeder, aber doch nicht so, fasste Pfarrer Stephan Dedring zusammen, was wohl viele gedacht haben mochten. Zuvor hatte das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann mit dem Organisten Jürgen Sonnentheil über vertraute Klänge neue Welten gezaubert.

Das Konzert in der evangelischen Hauptkirche beendete den Rheydter Musiksommer 2021. Das solle nicht melancholisch stimmen: Udo Witts Nachfolger Pascal Salzmann werde die Reihe fortsetzen, und das Trio komme am 12. November zum Jazzfestival wieder, versprach Dedring. Im Mittelpunkt des Programms stand Gershwins „Rhapsody in Blue“. Am Ende sollte sie noch einmal im Dank für den begeisterten Beifall gekürzt und abermals in der jazzigen Artikulation variiert anklingen, schließlich ist Einmaligkeit Charakteristikum der Improvisation.

In seinem Jazzarrangement spielt Olaf Kordes das, was die Komposition für das Klavier vorgibt, aber eben nicht nur. Über rhythmische und melodische Improvisation erweiterten Trio und Orgel die 17 Minuten des Originals in jazzig aufpolierter Version auf 34 Minuten. Dynamisch abwechslungsreich schillerte das Spiel - inklusive solistischer Einlagen - zwischen feinsinnigem Ausdruck und orchestraler Fülle. Weitere Beiträge waren inspiriert von Luther-Liedern sowie Werken von Piazzolla und Mendelssohn-Bartholdy. In Erweiterung des Instrumentariums bezog Schlagzeuger Karl Godejohann die Ausstattung des Kirchenraums ein, als er zu lautmalerisch inszenierten Rhythmen auch das Chorgestühl mit Schlegeln bespielte.