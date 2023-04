Kulturszene im Bahnhof Geneicken Beim zweiten Rheydter Kunstfrühling ist alles „Illusion“

Die Künstlergemeinschaft „Blauer Rheydter“ lädt am Wochenende 22. und 23. April zum zweiten Rheydter Kunstfrühling in den Geneickener Bahnhof ein. Die Künstler haben das Kunst- und Kulturwochenende mit „Illusion“ überschrieben. „Wir leben in einer Welt der Illusion“, sagt Wolfgang Ruske vom Blauen Rheydter. Kinder, die Computerspiele spielen, Erwachsene, die Filme im Fernsehen oder Kino konsumieren, setzten sich der Illusion aus und sind von ihr umgeben. So gebe es auch in der Kunst bestimmte Verfahren, mit denen ganz bewusst Sinnestäuschungen erzeugt würden, ebenso im Theater und in der Literatur, so Wolfgang Ruske.