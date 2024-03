Konzerte in Mönchengladbach Kantorei führt Markus-Passion auf

Mönchengladbach: · Was heute verwerflich ist, war in der Barockzeit normal: abschreiben. Das Gemeinschaftswerk verschiedener Komponisten, die Markus-Passion von Reinhard Keiser, erklingt in der Hauptkirche.

02.03.2024 , 17:00 Uhr

Die Kantorei der Rheydter Hauptkirche führt in diesem Jahr zu Karfreitag die Markus-Passion auf. Foto: Pascal Salzmann

Am Karfreitag, 29. März, kommt um 19.30 Uhr ein einmaliges Gemeinschaftswerk, die sogenannte Hamburger Markus-Passion, von vier verschiedenen Komponisten in der Rheydter Hauptkirche zur Aufführung. Unter der Leitung von Kantor Pascal Salzmann singen die Kantorei der Hauptkirche und die Solistinnen und Solisten Annabelle Heinen, Bettina Schaeffer, Martin Logar und Richard Logiewa Stojanovic. Begleitet werden sie vom Orchester der Hauptkirchenkonzerte. „Heute würde man von einem Plagiat sprechen, schlicht abgeschrieben und als das eigene verkauft“, sagt Salzmann. Um 1700 sei es völlig normal gewesen, sich bei den Kollegen zu bedienen und schlussendlich die Teile zu einem „neuen“ Werk zusammenzufassen. So auch um 1746, als Johann Sebastian Bach letztmalig in seinem Leben den Passionstorso von Reinhard Keiser aus seinem Notenschrank zog und ihn mit Arien von Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann bestückte und selbst noch zwei Choräle und eine Sinfonia ergänzte. Fertig war die umfangreichste Fassung der Markus-Passion, ein Pasticcio. Zu verwechseln ist diese Passion nicht mit der Bachschen, die schon 1731 uraufgeführt wurde. Karten gibt es ab 4. März zu 18 Euro, 15 Euro und 12 Euro beim Kartentelefon unter 02166 670080 sowie Restkarten an der Abendkasse.

(apo)