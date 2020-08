Kirchenmusiker aus Mönchengladbach : Erinnerungen an Rudolf Halaczinsky – den Mann mit der Mähne

Rudolf Halaczinsky war Maler und Komponist. Foto: Lothar Halaczinksy/Lothar Halaczinsky

Mönchengladbach Der Kirchenmusiker, Komponist und Maler wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Von 1954 bis 1971 wirkte er in der Pfarre Herz Jesu in Rheydt-Pongs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Richerdt

Zwei Wochen vor seinem Tod am 28. Juli 1999 machte Rudolf Halaczinsky diese biografische Notiz: „Ich wurde im Juli geboren. Ein Kind des Sommers, der Wärme und der Sonne. Ich habe sie über alles neben den Sternen, dem Mond und wegen des Polarlichtes geliebt. Sie war mein Licht, das dem Weg Sinn gegeben hat.“ Am 31. Juli wäre der bekannte Komponist, der 17 Jahre in Rheydt-Pongs als Organist und Chorleiter arbeitete, 100 Jahre alt geworden.

Zur Welt kam Halaczinsky in Oberschlesien. Sein 1939 begonnenes Musikstudium in Graz wurde schon bald durch den Kriegsdienst unterbrochen. Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb er 1946 seine Orchestermesse „Dona nobis Pacem“, in deren Zentrum die Bitte um Frieden stand. Vom Komponieren allein konnten Musiker nicht existieren. Also verdingte sich Halaczinsky zunächst als Korrepetitor am Stadttheater Augsburg und studierte ab 1952 an der Münchner Musikhochschule katholische Kirchenmusik. Seine berufliche Heimat für 17 Jahre fand der vielseitige Künstler, der früh sein Talent auch für die Malerei entdeckt hatte und sich von der Idee der Synästhesie, wie sie damals in Literaten- und Künstlerkreisen diskutiert wurde, anstecken ließ, in Rheydt. Dort wurde er 1954 mit seiner Familie sesshaft und wirkte bis 1971 in der Pfarre Herz Jesu in Rheydt-Pongs als Organist und Chorleiter.

An den Chorleiter erinnerte sich die Chorsängerin Leni Deckers in einem Interview anlässlich ihrer 70-jährigen Mitgliedschaft im Kirchenchor Herz Jesu. Auf die Frage, welcher Chorleiter ihr besonders in Erinnerung geblieben sei, antwortete sie: „Ganz besonders Rudolf Halaczinsky – der war ein echter Künstler und hatte auch die Mähne dazu. Er wurde sehr umschwärmt.“ Leni Deckers sang 1959 mit bei der Uraufführung der Missa Regina Pacis in der Pongser Kirche, als dort neue Chorfenster geweiht wurden.

Anfang der 1970er-Jahre war Halaczinsky als Komponist europaweit gefragt. Sein Werk „Lumière sonnante“ op. 53, Poem für Orchester und Tonband, wurde von den Niederrheinischen Sinfonikern am 13. Oktober 1972 in der Kaiser-Friedrich-Halle unter Leitung von Generalmusikdirektor Robert Satanowski uraufgeführt. „Tönendes Licht“ – damit ist die Sonne gemeint, die Rudolf Halaczinsky zeitlebens verehrte. „Tönende Sonne“ ist übrigens der Titel eines seiner Bilder, in denen der Maler das Gestirn wiederholt gemalt hat.

„Die Uraufführung damals in der Kaiser-Friedrich-Halle habe ich mit meinen Eltern live erlebt, es klang sehr modern“, erinnert sich Katrin Kayenburg. Die Rheydter Theologin und Lehrerin entstammt der Familie Mennen, ihre Mutter Marianne war eine gefragte Sopranistin, welcher Halaczinsky oft die Sopransolo-Partie bei Messfeiern anvertraute. „Er war unser Onkel Rudolf“, sagt Kayenburg, „meine Eltern waren sehr eng mit ihm befreundet.“ Als Katrin Kayenburg sich im Nebenberuf auf das Organisten-C-Examen vorbereitete, habe sie für den Vortrag einen vierstimmigen Liedsatz von Halaczinsky ausgewählt, berichtet sie.