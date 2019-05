Mönchengladbach : Rheinlandtaler für Ralf Seidel

Mönchengladbach Der Mediziner und Philosoph steht für ein besonderes kulturelles und soziales Engagement in der Stadt und in der Region.

Das Museum Abteiberg sei ein Glücksfall für die Stadt und in seiner anfänglichen Mönchengladbacher Zeit für ihn ein „Zufluchtsort“ gewesen, betont Ralf Seidel. Nun erhielt der ehemalige ärztliche Direktor der Rheinischen Landeskliniken an diesem für ihn besonderen Ort den Rheinlandtaler als Würdigung für sein besonderes kulturelles Engagement in der Region. Unter den vielen Gästen im Vortragsraum saßen auch Träger des Rheinlandtalers aus früheren Jahren. „Ich freue mich, dass heute eine Persönlichkeit geehrt wird, die sich so vielfältig verdient gemacht hat“, versicherte Hans-Wilhelm Reiners in der Begrüßung. Der Oberbürgermeister hob hervor, dass Seidel sich in der beruflichen wie auch ehrenamtlichen Tätigkeit immer wieder die Frage gestellt habe, wie es gelingen kann, als Gesellschaft gut zusammenzuleben und mit einander verantwortlich umzugehen.