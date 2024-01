„Jugend musiziert“ in Mönchengladbach Gleich zwei erste Preise für die Bläser

Schon beim Betreten der Städtischen Musikschule liegt der Duft von Anspannung, freudiger Aufregung und Spiellust in der Luft. Wenn Kinder und Jugendliche in schwarzen Kleidern und weißem Hemd zu schwarzer Hose, gefolgt von Müttern, Vätern und Großeltern durchs Foyer laufen, dann ist Wettbewerbszeit: 130 Schülerinnen und Schüler aus Mönchengladbach und Viersen nahmen jetzt am 61. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teil, unter ihnen auch Jonathan Becker (13 Jahre) und Alexander Misch (20 Jahre), die beide Unterricht an der Musikschule in Gladbach haben. Sie traten als einzige in der Solowertung Euphonium, dem tiefen Blechblasinstrument, an.