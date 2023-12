Tumult in der Kunstszene in Mönchengladbach Blauer Rheydter streitet um seinen Namen

Die Künstlervereinigung „Der Blaue Rheydter“ ist seit über zehn Jahren unter diesem Namen in der Stadt und darüber hinaus bekannt. Die Hobby- und Profikünstler stellen regelmäßig ihre Kunst bei den Rheydter Kunsttagen im Herbst und beim Kunstfrühling im März im Geneickener Bahnhof Kunstsignal aus. Momentan sind elf Kunstschaffende Mitglied in diesem Verein. Den Namen „Blauer Rheydter“ ließ sich die Vereinigung 2009 beim Patentamt in München schützen. Nach zehn Jahren und mit dem entsprechenden Bekanntheitsgrad hielten es die Mitglieder nicht mehr für nötig, diesen Schutz zu verlängern, wie der Sprecher des Blauen Rheydters, Wolfgang Ruske, unserer Redaktion mitteilt. Das war ein Fehler, wie sich herausstellte.