Neue Ausstellung in Mönchengladbach : Wie aus einer Idee eine Galerie wurde

Genau ein Jahr nach dem Launch der ihrer online-Galerie hat Rebecca Ohler nun einen festen Standort auf der Regentenstraße. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Vor einem Jahr eröffnete die 33-jährige Rebecca Ohler ihre Online-Galerie. Jetzt hat sie endlich einen festen Standort. Am Samstag feiert sie mit vielen besonderen Werken Eröffnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Wenn Rebecca Ohler am Samstag, 18. Juni, ihre kleine Galerie auf der Regentenstraße eröffnet, wird sie sich an den 31. Mai 2021 erinnern. Vor fast genau einem Jahr ging die Online-Galerie der Mönchengladbacherin an den Start. Die kunstbegeisterte 33-Jährige bringt alle Voraussetzungen mit: sie hat BWL studiert, sie hat den Handel in der familieneigenen Kaffeerösterei, in der sie mitarbeitet, gründlich kennengelernt und sie hat viel Vergnügen daran, Galerien, Auktionen, Ateliers zu besuchen und mit Künstlern in Kontakt zu kommen.

Die Online-Galerie lief gut. Hier bot Ohler in Kooperation mit Renate Ettl Arbeiten des verstorbenen Viersener Künstlers Georg Ettl an sowie mit Kunstwerken von Mack, Piene und Luther Arbeiten aus dem Sekundärmarkt. Alle Bilder und Objekte waren gut gelagert. Kunstsammler, die ein Werk für sich entdeckt hatten, meldeten sich bei Ohler. Diese holte die Arbeit aus dem Lager und präsentierte sie bei sich zu Hause. Lief gut, aber irgendwann wurde klar: „Ich komme an meine Grenzen und brauche einen Raum.“

Während sie noch darüber nachdachte, kam der Mönchengladbacher Galerist Thomas Casteel auf sie zu und bot ihr einen Raum neben seiner Galerie auf der Regentenstraße an. Ohler überlegte und griff nach kurzer Bedenkzeit zu. „Ich bin dankbar für diese Möglichkeit.“ Auf 25 Quadratmetern hat sie nun die Möglichkeit, weiterhin Werke von Ettl zu zeigen, aber auch kleine Ausstellung mit jungen Künstlern zu organisieren.

Zur Galerieeröffnung am 18. Juni zeigt Rebecca Ohler neben Objekten und Bildern von Georg Ettl Arbeiten von Alexander Hermanns und Klara Virnich. Alexander Hermanns entdeckte sie anlässlich eines Parc/ours-Wochenendes. Er beteiligte sich an einer großen Show im Untergeschoss des Sinn-Textilhauses. Was er macht, ist Malerei und geht über Malerei hinaus. „Das fasziniert mich“, erklärt Ohler. Der in Mönchengladbach lebende 41-jährige Alexander Hermanns zeigt mit Lack bemalte Papierflächen, die er zerknüllt und so an der Wand hängend präsentiert. Die Zweidimensionalität des Papiers wird überlistet, das Papier zum dreidimensionalen Objekt. In einer Serie ist die Farbe rückseitig angebracht und strahlt wie eine Aura an den Rändern vorbei.

Auch die Bildobjekte der 31-jährigen in Düsseldorf lebenden Klara Virnich fußen auf klassischer Malerei. Sie zeigt gemalte Frauenporträts nach fotografischen Vorbildern, die sie in Polyesterharz gießt und ihnen so eine rätselhafte Wirkung verleiht. Die Oberfläche ist oft zersplittert, was die genannte Wirkung noch verstärkt.