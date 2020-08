Kultur in Mönchengladbach : Ralf Schmitz kommt erst im November 2021

Mönchengladbach Die Tournee von Ralf Schmitz ist auf das kommende Jahr verschoben worden. Mit seinem Programm „Schmitzefrei“ kommt der Komiker nun im November 2021 nach Mönchengladbach.

Aufgrund der Sicherheits- und Hygienevorschriften kann der geplante Tournee-Start des neuen Programms „Schmitzefrei“ von Ralf Schmitz nicht wie geplant stattfinden. Daher sieht sich das Team um den Komiker aus organisatorischen Gründen gezwungen, die gesamte Tour in das nächste Jahr zu verschieben. Karten behalten ihre Gültigkeit. Die am 14. November geplante Veranstaltung in „Das Rote Krokodil“ in Wickrath ist auf den 9. November 2021 verlegt worden. Ein weiteres Gastspiel findet am 10. November 2021 statt.