„Eine kleine Putzmusik“ in Mönchengladbach Die richtigen Lieder für ein sauberes Zuhause

Eine kleine Putzmusik“ lautete die Überschrift. Doch schnell stellte sich an diesem überaus kurzweiligen Hörabend in der evangelischen Kirche in Windberg heraus, dass das Thema der häuslichen Reinlichkeit nur ein vorgeschobenes war – ein gedankliches Vehikel, um dem Bonmot-Feuerwerk von RP-Musikredakteur Wolfram Goertz Struktur und Gerüst zu geben und so der geneigten Zuhörerschaft Wahrheiten wie diese nahezubringen: „Auch Schmutz, den man nicht sieht, ist Schmutz.“