Närrische Messen in Mönchengladbach Pfarrer Straßburger feiert ein letztes Mal Karneval

Prinz Jost I. und Prinzessin Niersia Elke sowie das Kinderprinzenpaar Niklas und Hanna mit Hofstaat und der MKV-Vorsitzenden Gert Kartheuser nehmen an der „fröhlichen Messe“ teil, wie auch die Venner Karnevalsgesellschaften. Musikalisch gestaltet vom „Sound & Sprit“. Höhepunkt, auch in diesem Jahr, ist die Predigt von Horst Straßburger, der sich die Narrenkappe aufsetzt und als solcher darauf verweist, dass Narren die Wahrheit sagen dürfen, auch in der Kirche. Es ist eine politische Rede, gespickt mit Seitenhieben gegen Politik, Politiker und auch Kirche. Und er redet über die „braune Soße“, die nicht in einen wunderbaren Regenbogen passt.