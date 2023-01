Kultur in Mönchengladbach Das bietet das Museum Abteiberg im Jahr 2023

Bereits Ende der 1980er Jahre begann die US-amerikanische Künstlerin Juli Scher, sich mit privater und öffentlicher Überwachung zu beschäftigen. Geradezu prophetisch antizipierte sie damit die Entwicklung hin zur heutigen Gesellschaft, in der die permanente Erfassung persönlicher Daten Normalität geworden ist. Mit der Ausstellung im Museum Abteiberg vom 26. März bis 20. August wird die seit den 2000er Jahren in Köln lebende Künstlerin erstmals in Deutschland gewürdigt. Mit einer Überblicksschau, die von frühen Arbeiten bis in die Gegenwart reicht, wird eine multimediale Praxis vorgestellt: Neben raumfüllenden Installationen wie den „Surveillance Beds“ und „Wonderland“ versammelt die Ausstellung auch bislang nie gezeigte Arbeiten aus dem Frühwerk der Künstlerin.