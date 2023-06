Diskussionsrunde im Museum Abteiberg Was Kunst und Kriminologie gemeinsam haben

Was haben Kunst und Cyberkriminalität gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Wenn der Besucher ins Museum Abteiberg geht, erschließt sich ihm der Zusammenhang in der Ausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Julia Scher. Sie nennt ihre Ausstellung „Hochsicherheitsgesellschaft“ und zeigt in 39 Werkgruppen und Einzelwerken die Macht der digitalen Medien. Die Kunst ist Schers Medium, um auf die Entwicklung einer Überwachungsgesellschaft aufmerksam zu machen.