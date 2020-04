Theater Mönchengladbach online : Proben für Wilhelm Tell – von zu Hause

Mönchengladbach Paul Steinbach, Ensemblemitglied im Theater Krefeld und Mönchengladbach, probt von zu Hause für seine neue Rolle und setzt es in die Sozialen Medien.

„Irgendwann ist der Wahnsinn vorbei, und dann muss ich wieder ran und dann wollen die Leute was sehen“, ruft Paul Steinbach ins Off und versucht sich am vergeblichen Proben mit einem davongelaufenen Partner. Steinbach ist seit zehn Jahren Ensemblemitglied im Theater Krefeld und Mönchengladbach. Man kennt ihn aus Monty Pythons Spamalot, Nipple Jesus, der Dreigroschenoper. Aktuell ist er in Wilhelm Tell zu sehen. Das muss ja weiter im Gedächtnis bleiben. Also wird zu Hause geprobt und das Ganze bei Instagram reingestellt. Es geht um einen blutigen Pfeil, um Ohren, von denen man meist zwei hat („außer dieser Holländer, der hat doch nur ein Ohr, nicht der Robben, der andere“). Steinbachs unsichtbarer Probenpartner ist ein Kind mit offensichtlich wenig Motivation, sich den Apfel ungeschickt vom Kopf schießen zu lassen. Den Apfel, in den Steinbach am Ende frustriert beißt. Ensemblemitglied Henning Kallweit sitzt in einem weiteren Clip auf einer Parkbank und sinniert inmitten von Hintergrundgeräuschen: „Eigentlich wollten wir uns ja jetzt jeden Tag treffen, um diese Versammlung auf dieser Lichtung da zu besprechen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt, Rütli oder so. Aber ist nun abgeblasen.“ b-r