Musik rettet „Roboter-Rigoletto“ So war die Premiere von „Rigoletto“ im Theater Mönchengladbach

Am Stadttheater hat das Thema Künstliche Intelligenz zurzeit Konjunktur. Vor ein paar Wochen inszenierte der neue Schauspieldirektor Kostenpflichtiger Inhalt die parodistische Dystopie „(R)Evolution“ von Yael Ronen und Dimitrij Schaad unterhaltsam locker-flockig. Jetzt erfährt ziemlich unerwartet Verdis große und weithin beliebte Oper „Rigoletto“ eine Umdeutung durch die Regisseurin Dorothea Kirschbaum. Sie verlegt den Schauplatz des im Grunde todtraurigen Narrenspiels vom herzoglichen Hof in Mantua in eine düstere Zukunft.