Party zur Premiere in Mönchengladbach : Gladbach feiert Premiere von „König der Löwen“ zwei Tage vor den USA

Mönchengladbach Das Comet Cine Center stimmt mit einer Party auf den neu aufgelegten Klassiker ein. Mit dabei: ein Violinensemble der Musikschule, das zu einigen der Filmszenen spielt.

Die Premiere am Niederrhein ist zwei Tage vor dem offiziellen Start in den USA. „Hollywood wird nach Mönchengladbach schauen“, bemerkt Markus Brinkmann des Comet Cine Centers, der sich schon sehr auf die Vorpremieren-Party am Mittwoch um 19 Uhr freut. Die Besucher werden mit Live-Musik der Band „Pan“ aus Krefeld vor dem Kino und im Bistro empfangen, dazu wird Edeka Endt ein Live-BBQ sowie Grillbratwurst „mit einem Hauch Afrika“ zur Einstimmung auf den Film anbieten. Außerdem soll es frisch gepressten Orangensaft, Fingerfood, Cocktails und einige Überraschungen geben. Besonders freuen können sich die Besucher auf Filmmusik des Violinensembles „Colour Kids“ unter der Leitung von Kerstin Weuthen der Musikschule Mönchengladbach. Trotz der Ferien werden elf Violinisten vier Filmsongs im Kino zu passend geschnittenen Filmszenen spielen. „The circle of live“, „I just can’t wait to be king“, „Hakuna Matata“ und „Can you feel the love tonight“ stimmen damit in besonderer Weise auf die Premiere ein. Viele Proben und einiges an technischem Aufwand ist damit verbunden.