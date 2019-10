Musiktheater : Tanz, kleine Grille, tanz!

Die Ameise Susanne Seefing verlangt von der Grille (James Park), dass sie für sie tanzt. Die Ameise ist an anderer Stelle auch Hans, der die Grille zur Prostitution zwingt. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Der ungarische Komponist Peter Eötvös besuchte die Premiere seines Musiktheaters „Der goldene Drache“. Und wie er vorhergesagt hatte, konnten die Zuschauer zunächst herzhaft lachen, bevor Dramatisches sie erschütterte.

Peter Eötvös ist ein ausgesprochen sympathischer Mann. Der ungarische Komponist, der die packende Partitur für das Musiktheater „Der goldene Drache“ schrieb, hatte es sich nicht nehmen lassen, nach Mönchengladbach zu kommen, um die Premiere des Musiktheaters zu erleben. Vorweg sagte er im Gespräch mit Dramaturgin Ulrike Aistleitner: „Dieses Stück ist nicht tragisch-komisch, es ist komisch-tragisch.“ Denn in dieser Reihenfolge würden bei den Zuschauern die Emotionen geweckt. Jawohl, das stimmt.

Nach der kleinen Einführung in der Theaterbar, saß Eötvös mit etwa 120 Premierengästen auf der Großen Bühne. Zum dritten Mal stellt das Gemeinschaftstheater Krefeld-Mönchengladbach ein so genannte „On-Stage“-Produktion vor. Ganz nah dran, gelegentlich mittendrin, erlebten die Zuschauer das skurril-absurd-tragische Geschehen, das sich im Thai-China-Vietnam-Schnellrestaurant „Der goldene Drache“ abspielt. In der winzig kleinen Küche arbeiten fünf chinesische Köche, die illegal in den Westen gekommen sind, um Geld zu verdienen.

Info „Der goldene Drache“ von Peter Eötvös Libretto von Roland Schimmelpfennig Musikalische Leitung Yorgos Ziavras, Petra Luisa Meyer (Inszenierung), Dietlind Konold (Bühne und Kostüme), Ulrike Aistleitner (Dramaturgie) Vorstellungen 21. Oktober, 11. und 19. November, 19.30 Uhr Tickets www.theater-kr-mg.de und 02166 6151-100

Und das wird dem, den sie „Kleiner“ (Panagiota Sofroniadou) nennen, zum Verhängnis. Er schreit vor Zahnschmerzen, kann aber nicht zum Arzt gehen. Seine Kollegen befreien ihn mit einer brutal großen Rohrzange von dem kariösen Quälgeist. Der Kleine verblutet.

Eigentlich war er von seinen Eltern losgeschickt worden, um seine Schwester (James Park) zu suchen. Diese wird im gleichen Haus von Lebensmittelhändler Hans zur Prostitution gezwungen, was der Kleine nicht weiß. Bruder und Schwester begegnen sich nicht in diesem Stück, das von fünf Sängern nicht nur gesungen, sondern auch unfassbar packend gespielt wird. Sie schlüpfen in insgesamt 21 Szenen in 19 Rollen. Und auch der Kostümwechsel findet vor den Augen des Publikums statt.

Die Musik von Peter Eötvös wird unter der Leitung des genialen Yorgos Ziavras von 16 Mitgliedern der niederrheinischen Sinfoniker umgesetzt. Die Komposition könnte durchaus auch für sich stehen, entwickelt allerdings ihr ungeheures Potenzial im Zusammenhang mit dem Spektakel auf der Bühne, die wie ein Steg zwischen den Stuhlreihen der Zuschauer platziert ist. Dieses Podest dient als Spielfläche und als Tisch – je nachdem, was gerade passiert. Und wie es Peter Eötvös vorhergesagt hatte – auf das amüsierte Gelächter folgt Entsetzen.

Die Emotionen werden von der Musik enorm gepusht. Das grelle Geheule des Kleinen wird von den hohen, drängenden Tönen des Orchesters auf die Spitze getrieben. Der Zuschauer meint, den brüllenden Schmerz am eigenen Körper zu spüren. Die Musik tritt in Dialog mit der Handlung. Die Töne keckern hyänenhaft in Richtung Bühne, sie sind boshaft und zart, sie trösten, sie verhöhnen, sie erzeugen Mitgefühl, Abscheu und Melancholie.