Ballett-Premiere im Theater : Geschichte Amerikas getanzt

Living in America: Im dritten Akt treffen sich Irene van Dijk und Marco A. Carlucci zum Box-Rap. Sie schafft es am Ende, ihn auf die Bretter zu schicken. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Die Premiere des neuen Ballettabends von Robert North „Living in America“ versorgte das Publikum mit purer Energie. Ein bejubelter Auftakt.

Da ist eine Szene, die zerstört alle berauschenden Illusionen. Wo eben noch das Leben ausgelassen gefeiert, die Zukunft beherzt angegangen wurde, quält sich ein abgerissener Obdachloser von seinem Nachtlager hoch und tanzt sein Elend, seinen Frust und seine Hoffnungslosigkeit so aus sich heraus, dass es kaum zu ertragen ist. Er windet sich, verharrt in der Bewegung, scheint zu straucheln, fängt sich. Um dann zurück auf sein armseliges Lager zu kriechen. Großartig, fantastisch – Alessandro Borghesani.

Bis zu diesem Moment am Ende des zweiten Aktes werden Geschichten erzählt. Von Menschen und Schicksalen. Eine Familie – Vater, Mutter, Tochter – sind im Goldenen Westen angekommen. Sie lassen sich nieder, die Tochter wächst heran, es geht um Liebe. Die Eisenbahn erschließt das Land, und die Industrialisierung verändert die Welt. Junge Männer machen sich auf den Weg in die Städte, um da zu arbeiten und Geld zu verdienen. Junge Frauen hoffen auf die große Karriere beim Film, geben alles. Es geht bei allem immer um den schnellen Dollar.

„Willkommen in Amerika“, erklingt es aus den Lautsprechern eines Flugzeugs. „Willkommen im Land, in dem es erlaubt ist, Waffen zu besitzen, in dem die Medien nie die Wahrheit sagen.“ Die Handlung ist in der Gegenwart angekommen. Die Gier tanzt mit dem Geld (was für ein schönes Paar: Allessandro Borghesani und Yoko Takahashi), die Boxerin (Irene van Dijk) schickt ihren männlichen Gegner (Marco A. Carlucci) auf die Bretter.