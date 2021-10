Expertise aus Mönchengladbach : Verlag bringt Prachtband zur Glasmalerei heraus

Mönchengladbach Dem Autorenduo Jürgen Wiener und Reinhard Köpf gelingt eine drucktechnisch beeindruckende Umsetzung. Denn es ist eine schwierige Aufgabe, die von Raum und Tageszeit abhängende Wirkung von Kirchenfenstern in einem Kunstband abzubilden.

Der B. Kühlen Verlag, der im Klostergebäude an der Franziskanerstraße zuhause ist, hat seine Expertise in Sachen Glasmalerei weiter ausgebaut. Und zwar mit dem Band „Moderne Glasmalerei Düsseldorf – Glasfenster und ihre Künstler“.

Dem Autorenduo Jürgen Wiener und Reinhard Köpf gelingt eine drucktechnisch beeindruckende Umsetzung der äußerst diffizilen Aufgabe, die stark von Raum und Tageszeit abhängende Wirkung von (meist) Kirchenfenstern in einem Kunstband abzubilden. Schon die Bildbände zu den Kirchenfenstern in Köln und der opulente dreibändige Rundblick von Iris Nestler über die Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in den Rheinlanden waren editorische Preziosen.