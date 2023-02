Shamsudin Achmadow aus Mönchengladbach „Kunst ist mein Leben – ich atme sie“

Der tschetschenische Künstler Shamsudin Achmadow erzählt eine Geschichte und ist damit mitten in seinem künstlerischen Schaffen: „Vor Jahren habe ich meiner Schwester ein Gemälde geschenkt. Mein Schwager betrachtete dieses Bild und weinte. Meine Schwester war in Sorge und wunderte sich über diese Reaktion. Der Schwager antwortete: ,Wenn ich gut gelaunt bin und das Bild betrachte, geht es mir noch besser. Aber wenn ich traurig bin, macht mich das Bild noch trauriger.’“ Ein Gemälde von Achmadow muss seiner Intention nach alle Emotionen vereinen. Er fasst es so zusammen: „Ein Bild muss der Katalysator der Seele sein und sprechen, das ist mein Ziel.“