Musik, Lyrik und Familienprogramm : POP Paradiso Festival geht an den Start

„Maeckes & Die Gitarre“ lautet der Auftritt von Markus Winter, der unter seinem Künstlernamen sein drittes Album veröffentlicht hat. Foto: Monica Menez

Mönchengladbach Vom 19. bis zum 29 August findet im Skulpturengarten ein abwechslungsreiches Festival für Groß und Klein statt. Was es alles an Musik, Lyrik und Familienprogramm gibt.

Ausgelassen tanzen oder die Seele baumeln lassen: Beim POP Paradiso Festival im Skulpturengarten bieten verschiedene Künstler ein abwechslungsreiches Programm. Vom 19. bis zum 29. August finden neun Events statt, die Kultur in den Skulpturengarten bringen. Das Museum Abteiberg, der Museumsverein, das Kulturbüro der Stadt und die Agentur „Terz machen“ haben ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem für jeden etwas dabei ist: „Wir wollen Kinder genauso abholen wie ältere Menschen“, sagt Uwe Hillekamp vom Museumsverein. So reichen die Events von Markus Maria Jansen über Kindertheater bis hin zu Elektro-Musik. Gefördert wird das Festival mit 100.000 Euro aus dem Corona-Kulturfonds des Bundes.

Dabei war es gar nicht so einfach, das Festival so schnell nach der Zusage der Förderung auf die Beine zu stellen, sagt Hillekamp: „Wofür man eigentlich ein Jahr geplant hätte, hatten wir jetzt zwei Monate Zeit.“ Eben wegen solcher Schwierigkeiten will POP Paradiso eine Chance für andere Veranstalter und Künstler sein sowie denen eine Bühne bieten, für die es aus eigener Kraft momentan schwierig ist, eine Veranstaltung zu organisieren, so Hillekamp. Wichtig sei vor allem der Lokalbezug zur Stadt und den Skulpturengarten als Ort zu beleben: „Es wird auch keine Zwölf-Meter-Bühne geben, sondern eben alles angepasst an den Raum. Wir wollen den Ort passend inszenieren.“ Denn auch das ist Anspruch des POP Paradiso Festivals: Stadtgestaltung und Stadtentwicklung spielen besonders am letzten Festival-Tag eine wichtige Rolle.

Layla kommt zum Jugendfestival im Skulpturengarten. Foto: Youtopia

Konzerte Den Auftakt macht am 19. August Markus Maria Jansen mit seinem ersten Soloprogramm „Baby Beuys und die Rücksichtslosigkeit der Hasen“. Bei seiner Hommage an den Künstler Joseph Beuys thematisiert Jansen den Umgang mit schwierigen Zeitgenossen, mit denen man sich in der heutigen Zeit auseinandersetzen muss. „Maekes & die Gitarre“ mit Support von „LOI“ kommen am 24. August in den Skulpturengarten. Der Musiker präsentiert sein neues Album „Pool“. Dabei erwartet Besucher Musik, die von abgründig über albern bis hin zu verletzlich reicht. Bei „Byggesett Orchestra @ Abbey Hill“ erwartet Besucher eine Klangreise des „Baukasten-Orchesters“. Die kurdische Künstlerin Hani Mojtahedy tritt als „Hani and the moon“ am 27. August auf. Die Musikerin mischt nahöstliche Rhythmen und Sufi-Klänge mit Sounds der urbanen Avantgarde.

„Dekonstruktion der Monotonie“ mit Luca Swieter. Foto: Matthias Stehr

Festivals Das „Youtopia“-Festival rockt am 20. August den Skulpturengarten. Hier treten junge Musiker und Bands aus der Stadt auf und bieten verschiedene Musikrichtungen wie Hip Hop oder Rock. Headlinerin an diesem Tag ist die Künstlerin „Layla“. Ein Programm aus elektronischer Musik, Kunst und Nachhaltigkeit erwartet Besucher beim „MIR Festival“ am 21. August. Bei Workshops zu Themen wie Kunst und Nachhaltigkeit kann aktiv mitgemacht werden. Das Festival findet als Picknick-Edition statt. Unter dem Motto „Connect and Respect“ bringt das Festival „Carneval Global“ am 28. August Leben in den Skulpturengarten. Das Event wagt zudem einen Blick über den Tellerrand: Neben Feiern und Tanzen gibt es auch Rassismuskritik.

Melane ist mit von der Partie beim Carneval Global. Foto: Willi Offergeld

Lyrik Slam-Poetry, Musik und einstürzende Bauklötze beleben das POP Paradiso am 26. August bei „Dekonstruktion der Monotonie“. Drei junge Dichter zaubern aus alltäglichen Erlebnissen unterhaltsamen Poetry-Slam. Während der Performance erstellt der Künstler Garvin Dickhof eine Skulptur, deren Labilität Mut zur Lücke demonstrieren soll. In einem Finale zerstört er diese anschließend wieder.

Kinderprogramm Für die jüngeren Mönchengladbacher gibt es am 22. August Programm im Skulpturengarten. „Bambini-Island“ bietet Kindertheater und Musikworkshops für Kinder an. Aus Karton und Pappe lassen die Darsteller Landschaften und Tiere entstehen und bieten ein Schauspiel in einer Theaterwelt aus Pappe. Dabei dürfen die Kids das Theaterstück aktiv mitgestalten. Im Anschluss gibt es bei „Kids Paradiso“ einen Kunstworkshop und Rockmusik für Kinder.

Den Schlusspunkt bildet am 29. August eine Veranstaltung, in der Besucher über die Stadtentwicklung und die Kultur in der Stadt diskutieren können. Dazu sind verschiedene Gäste aus den Bereichen Kultur und Stadtentwicklung eingeladen. Einige der Veranstaltungen sind kostenfrei, die meisten kosten um die sieben Euro.