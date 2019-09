Im Ratskeller Giesenkirchen : Polizist Klaus Stickelbroeck liest aus seinen Kurzkrimis

Giesenkirchen Die Lesung war Auftakt der neuen Reihe „Kultur im Konstantin“. Neun weitere Veranstaltungen sollen folgen.

Pünktlich um 20 Uhr ging es los. Wird er in seiner Uniform während des Dienstes ernst genommen, merkt das Publikum doch schnell, dass hier ein wahrer Entertainer und Humorist vor ihnen sitzt. Schnell baut Stickelbroeck einen Draht zu den Zuhörern auf, stellt sogar Gemeinsamkeiten mit seinen Hauptcharakteren dar. Seine Lesung besteht aus drei Blöcken, die jeweils zirka 30 Minuten dauern.

Der erste Block handelt von einem Keller, in dem so viel Chaos herrscht, dass bald darauf tatsächlich jemand dadurch sein Leben verliert. „Meine Lesungen eröffne ich am liebsten mit normalen, ganz alltäglich wirkenden Geschichten, die sich dann aber langsam steigern und ins Absurde abdriften“, erklärt Stickelbroeck.