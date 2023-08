Konzerte in Mönchengladbach Pianistin Maryam Kharatyan verzaubert mit russischer Musik

An diesem Abend bebte die Kaiser-Friedrich-Halle, und das war bei weitem nicht allein der zeitweise großen Lautstärke des Orchesters zu verdanken. Bei diesem ungewöhnlichen Konzert kamen auch die anspruchsvollsten Besucher auf ihre Kosten. Soviel schon einmal vorab, denn es muss einfach heraus. Eva Ziegelhöfer, Konzertdramaturgin des Theaters, erstand es meisterhaft, die Einführung zu gestalten. „Sie lernen zum Teil vergessene Komponisten kennen“, so stimmte sie sinngemäß in einem Nebensaal die kleine Schar der brennend am folgenden Musizieren Interessierten ein.