Klavierkonzert in Mönchengladbach : Das erwachsene Wunderkind

Alexandra Dovgan war im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Orchester und Solisten der Welt in Mönchengladbach“ in der Stadt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Alexandra Dovgan nahm sich bei ihrem Konzert auf Einladung des Initiativkreises Mönchengladbach die großen Pianisten vor: Beethoven, Schumann und Chopin. Die 15-Jährige spielte wie eine Erwachsene und überzeugte dabei mit Technik, Gefühl und ihrer unaffektierten Art.

Entschlossen betritt Alexandra Dovgan die Bühne. Sie stellt sich neben das Klavier und schaut in die große Menge, die sie an diesem Abend bespielen wird. Es ist schwer zu sagen, ob die junge Russin nach all ihrer Erfahrung ein echter Bühnenprofi ist oder ob sie ihre Unsicherheit überspielen möchte. Das wäre nicht verwunderlich, Dovgan ist erst 15 Jahre alt. Sie hat internationale Wettbewerbe gewonnen, auf den wichtigsten Bühnen der Welt gespielt, wird als Wunderkind bezeichnet – gleichzeitig ist sie ein Mädchen mitten in der Pubertät, das sich in dieser Welt definieren muss.

Sonja Schäfers vom Initiativkreis Mönchengladbach, Schirmherrin der Veranstaltung, gibt einen Einblick in das Leben der jungen Russin: Mit vier Jahren beginnt Dovgan, Klavier zu spielen. Sie liebt russisches Essen, aber auch Pizza und Kartoffeln. In ihrer Freizeit spielt sie Orgel, läuft Ski, tanzt Ballett – all das, während sie zur Schule geht und mit ihrem Vater um die Welt reist, um Konzertsäle zu füllen. Nach Lise de la Salle, Alice Sara Ott und Jan Lisiecki ist sie ein weiteres Ausnahme-Talent, das auf Einladung des Initiativkreises in Mönchengladbach gastiert.

Als sich Dovgan an den Flügel setzt, ist ihre Körpersprache nicht mehr uneindeutig. Sie ist ein Vollprofi, entschlossen, selbstbewusst und überzeugt von ihren Interpretationen der Komponisten. Das sind an diesem Abend die Romantiker. „Die liegen mir besonders nah am Herzen“, hatte sie als Elfjährige in einem Interview gesagt. Mit Beethovens Sonate Nr. 17 d-moll op. 31 Nr. 2 beginnt sie leise und wird dann immer kraftvoller.

Das Werk wird auch „Sturmsonate“ genannt, weil es sich angeblich auf ein Shakespeare-Stück bezieht. Beethoven hat die Sonate in einer tiefen Depression geschrieben. Das Werk klingt sowohl nach innerer Krise als auch nach Naturgewalt, Dovgan bringt diesen Sturm perfekt auf die Klaviatur. Das gelingt ihr, weil sie nicht nur die Technik beherrscht – das wird vor allem in den schnellen Abschnitten deutlich – sondern weil sie die langsamen Sätze mit Ausdruck und Gefühl füllt. Und das, man muss immer wieder staunen, trotz ihrer 15 Jahre.

Etwas heiterer geht es mit Schumanns Faschingsschwank aus Wien op. 26 weiter. Noch eine Komposition, die zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit, Dynamik und Ruhe variiert. Auch hier gelingt Dovgan der Wechsel mit Leichtigkeit. Dass Chopin wahrscheinlich ihr Lieblingsromantiker ist, wird deutlich, als sie nach der Pause seine vier Balladen spielt. Sie ist immer noch hochkonzentriert und lässt die Tasten nur selten aus ihrem Blick.

Es gibt aber kurze Momente, in denen sie lächelt oder die Augen schließt, weil sie das Spielen so genießt. Chopin geht tief ins Herz, auch bei der Pianistin. Hier hat man zum ersten Mal den Eindruck, dass sie das Publikum vergisst und nur für sich spielt. Ihre Finger fliegen mühelos über die Tasten, gleichzeitig wird der enorme Kraftaufwand sichtbar, den sie für das Klavierspielen aufbringen muss. Erleichtert verbeugt sie sich, nachdem sie diese lange und anspruchsvolle Komposition gemeistert hat.

Dass sie zwischendurch nicht weiß, wie sie auf das Publikum reagieren soll, ist irgendwie charmant. Sie zieht keine große Show ab, inszeniert sich nicht selbst – sie ist nur fürs Klavierspielen da. Und trotzdem geben diese kleinen Nuancen einen Einblick in den Charakter der 15-Jährigen, die so hart arbeitet, so viel leistet und trotzdem bescheiden zu sein scheint.