Kultur in Mönchengladbach : Neri gibt Corona-Antworten auf dem Piano

Mönchengladbach Der sizilianische Pianist Corrado Neri gibt Ende Oktober ein Konzert im Theatersaal. Sieben Monate vorher ist eine seiner Aufführungen bereits per Streaming zu erleben.

Einen vielversprechenden Geheimtipp hat die Krefelder Musikwissenschaftlerin Esther Schmitz-Gundlach: Sie lernte auf einer Sizilien-Reise den 27-jährigen Pianisten Corrado Neri kennen. Und sorgt nun dafür, dass der Musiker aus Avola am 30. Oktober im Konzertsaal des Theaters in Rheydt auftreten kann.

Kamera und Mikrofon schieben sich zwischen die Künstler, die live im Teatro Garibaldi und in einer Kirche im sizilianischen Avola musizieren, und das Publikum. „Eine wahre Emotion lässt sich nicht in einem Kasten einschließen“, sagt Neri, „ohne dass ihre vitale Kraft über die von Regeln auferlegten Grenzen hinausgeht und auf das gesamte Universum um sie herum überschwappt.“ Das hatte schon 1935 der Philosoph Walter Benjamin in einem Essay ähnlich gesehen.

Auch selbst komponierte Stücke erklingen in dem 90-minütigen Video. Neri sitzt am Konzertflügel im pittoresken Teatro Garibaldi und erweist sich als brillant virtuoser, charmanter, schelmischer, lyrisch empfindsamer Pianist. Davon künden etwa sein „Shining Waltz“, das im Fünf-Achtel-Takt dynamisch treibende „Blue Rondo à la Turk“ des Jazzkollegen Dave Brubeck, eine Bach-Toccata oder das abschließende „Somewhere over the Rainbow“ in der Interpretation des jüngst verstorbenen Keith Jarrett.