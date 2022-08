Besonderes Klavierkonzert in Mönchengladbach : Pianist aus den Trümmern spielte in der Citykirche

Aeham Ahmad, bekannt geworden als der Pianist aus den Trümmern, spielte in der Citykirche am Alten Markt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bittere Not, aber auch viel Hoffnung war beim Konzert von Aeham Ahmad spürbar. Er spielte verschiedene Werke und Christoph Simonsen, Leiter der Citykirche, las dazu aus dessen Autobiografie.

Seit vielen Jahren laufen den beiden großen christlichen Konfessionen die Mitglieder in Scharen davon. Dieser Trend gilt inzwischen als unumkehrbar. Doch Christoph Simonsen, Leiter der Citykirche, und sein Team am Alten Markt wollen immer wieder aufs Neue zeigen, dass man aus der Not auch eine Tugend machen kann. Samstagabend war die Citykirche sehr gut besucht. Rund 300 Menschen kamen zum Klavierkonzert von Aeham Ahmad, der als „Pianist aus den Trümmern“ im Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus bekannt geworden ist.