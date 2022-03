NRW-Kulturministerin in Mönchengladbach : Pfeiffer-Poensgen tauscht sich mit Kulturszene aus

Isabel Pfeiffer-Poensgen im Austausch. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Bei einem Frühstück in der Kaiser-Friedrich-Halle sprachen die NRW-Kulturministerin und Akteure der lokalen Kulturszene über die Probleme und Chancen der Stadt.

Was ist Kultur in Mönchengladbach – Luxus, Freizeitspaß, Bedürfnis? Und wie geht es Kunstschaffenden vor Ort? Darüber tauschte sich NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen mit lokalen Künstlern und Kulturschaffenden bei einem Frühstück in der Kaiser-Friedrich-Halle aus. Organisiert wurde die Veranstaltung von Vanessa Odermatt und Jochen Klenner von der CDU.

Pfeiffer-Poensgen betonte immer wieder die Wichtigkeit von Kultur – und erinnerte noch einmal daran, dass sie zu Beginn der Pandemie als Freizeitangebot im selben Atemzug mit Bordellen und Fitnessstudios aufgelistet wurde. Um Kunstschaffenden mehr Sichtbarkeit und Sicherheit zu geben, hat sie das neue Kulturgesetzbuch ins Leben gerufen, das am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist. Durch das Gesetzbuch sollen Stadtbibliotheken stärker unterstützt werden, etwa bei Sonntagsöffnungen und Veranstaltungen. Auch an Musikschulen, an denen viele Honorarkräfte arbeiten, sollen neue Stellen für fest angestellte und tariflich bezahlte Musikpädagogen geschaffen werden.

Musiker Francis Norman merkte an, dass auch private Musikschulen gefördert werden sollten. Er arbeitet sowohl fest angestellt an der Musikschule als auch als private Honorarkraft. Den Unterschied spürt er deutlich: „Wenn ich krank bin, muss ich vertreten werden – dann gibt es kein Geld“, sagte er. Manuela Luhnen von der CDU warf ein, dass Musikförderung gerade in den ländlicheren Gegenden Mönchengladbachs schwierig sei, weil es dort keine Musikschulen gebe. „Da müssen die Grundschulen mit eingebunden werden“, sagte sie. Ein weiteres Problem sei auch, dass viele Kinder beim Erlernen eines Instrumentes zuhause nicht die nötige Unterstützung erhielten, so Axel Knappmeyer, Musiklehrer am Humanistischen Gymnasium.

Vanessa Odermatt (l.), Günter Krings, Elke Backes, Jochen Klenner und Isabel Pfeiffer-Poensgen vor der Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: Jana Bauch/Bauch, Jana (jaba)