Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur in Mönchengladbach : Der stille Weg zum Weihnachtsfest

Das Mosaik „Die Magier“ aus der Kirche Sant‘ Apollinare zeigt drei gut gekleidete, eilende Männer aus dem Osten. – Foto: Kühlen-Verlag/ Picture Alliance

Mönchengladbach Stephan Dedring hat sich mit den geschichtlichen Darstellungen der drei Weisen aus dem Morgenland in Kunstwerken beschäftigt. Seine Essays sind in einem kleinen Band im Kühlen-Verlag erschienen. Mit den Bildmeditationen will der Rheydter Pfarrer auf die Weihnachtszeit einstimmen.