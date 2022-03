Musiker aus Mönchengladbach : Nicht ohne meine Mandoline

Mönchengladbach Seit 70 Jahren ist Peter Esser Mitglied des Mandolinenorchesters Edelweiss. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Zum Glück – denn sonst wäre sein Leben wohl anders verlaufen.

70 Jahre lang ist Peter Esser Mitglied des Mandolinenorchesters Edelweiss Giesenkirchen. Und nicht nur einfach ein Mitglied, nein, bis auf den heutigen Tag ist Peter Esser, der im März 86 Jahre alt wird, aktiver Mandolinenspieler. In den 70 Jahren war er Jugendwart, Schriftführer und erster sowie zweiter Vorsitzender. Nur während seiner Ausbildung zum Registrierungskassen- und Buchungsmaschinentechniker bei den Anker-Werken in Bielefeld setzte er zwei Jahre lang aus. Er lernte in Bielefeld und trat kurzerhand einem dort ansässigen Mandolinenorchester ein. Ein Leben ohne Mandoline – das scheint für Peter Esser nicht zu funktionieren.