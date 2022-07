Neue Ausstellug in Mönchengladbach : Die Zeit steht im Kunstraumno. 10 still

Mönchengladbach Der kanadische Künstler Paul Roorda stellt zum zweiten Mal in Mönchengladbach aus. Wie beim letzten Mal sind auch seine neuen Arbeiten nostalgisch, verzaubernd, romantisch und aufrüttelnd. Und aus manchen kommen sogar schräge Töne.

Um mit den Objektkästen zu beginnen: Der Künstler betitelt sie „Time Stop“ und ja, die Zeit wird angehalten. Ursprünglich hatte Roorda sie, so erzählt er, an den hölzernen Versorgungspfosten in der Innenstadt von Waterloo befestigt, wo sie die Passanten irritierten, amüsierten und nachdenklich machten. Wie eine altertümliche Wunderkammer ist in ihnen alles Mögliche versammelt: das Stück eines Zollstocks, ein Messgerät, beschriftete Zettel, Uhren, alte Fotos, Strömungskarten, ein Vogelei, mit Papieren befüllte bunte Blechdosen. An ihrer Seite entdeckt der Betrachter ein Rädchen. Dreht er an ihm, ertönt eine Melodie, besser gesagt eine Tonfolge. Denn Roorda hat aus den kleinen Spieluhren einige Elemente herausgenommen, so dass, was eigentlich lieblich und harmonisch ist, nun stockend und unvollständig klingt. Diese kleine Dissonanz ist ein Hinweis auf das, was hinter den wunderschönen, magischen Objektkästen steckt: Roorda regt die Betrachter an, über die Veränderung in unserer Welt nachzudenken. Über die Macht der Wissenschaften, die komplexe Inhalte vermitteln, ohne dass die Menschen sie gut verstehen können.