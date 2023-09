Treffen auf dem Hauptfriedhof in Mönchengladbach Chor „Forty four Nations“ singt am Ort der Begegnung

Am Montag, 25. September, musiziert ab 15 Uhr Jutta Kuhlen-Bauer mit dem interkulturellen Chor „Forty Four Nations“ am „Ort der Begegnung“. Die 62-Jährige hat an der Folkwang Hochschule in Essen Rhythmik, Klavier und Fagott studiert und an der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf ihr Diplom zur Musik- und Rhythmik-Lehrerin gemacht. Mit dem interkulturellen Chor spielt sie Lieder und Klänge aus vielen Kulturen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Carmen Szary-Wilhelm und Brigitte Vieten von der Kolpingsfamilie Mönchengladbach begrüßen die Gäste.