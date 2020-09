Musik in Mönchengladbach : Klanggewaltiges Orgelkonzert in Rheindahlen

Mönchengladbach Der Berliner Kirchenmusiker Kilian Nauhaus war für ein Konzert nach Rheindahlen gekommen. Erstmals seitdem Lockdown gab es in St. Helena wieder ein Konzert.

Seit den festlichen Klängen zum neuen Jahr war in der Rheindahlener Kirche St. Helena keine konzertante Musik mehr erklungen, und Kantor Reinhold Richter begrüßte hocherfreut die Besucher, die zum Orgelkonzert gekommen waren – gerade so viele, wie der Rheindahlener Kantor corona-bedingt – in die Kirche einlassen durfte. Zu Gast war Kilian Nauhaus, der seit 1987 Kirchenmusiker am „Französischen Dom“ am Berliner Gendarmenmarkt ist und darüber hinaus einer regen Konzerttätigkeit nachgeht.