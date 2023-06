Ausstellung in Mönchengladbach Ora Avital zeichnet Licht mit einem Draht

In der aktuellen Ausstellung stellt sie die Drahtarbeiten gemalten Bildern gegenüber. Ein leiser Dialog entspinnt sich, in dem die Arbeiten einander zu interpretieren beginnen. Zwei schwarz-weiße Acrylbilder hängen nebeneinander. Vor ihnen ist eine Drahtskulptur platziert. Die Gemälde sind über und über bemalt mit Pinselzügen, aus denen sich nach längerer Betrachtung eine schmale tanzende Figur herausschält, eng verwoben in den sich überlagernden und verwischten Bewegungen. Davor die Kopfskulptur aus schwarzem Draht, die an den Oberflächen auszufransen scheint, lange Drähte ragen in den Raum: Die Assoziation eines Menschen, der in einem wilden Tanz Kopf und Haare schwingt, wird wach. „Malerei ist Bewegung, Bewegung ist Energie und Energie ist Leben“, stellt Ora Avital fest. Bild und Skulptur bieten zwei Möglichkeiten für eine Idee an.