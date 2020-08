VNV Nation spielte in Mönchengladbach : Open Air mit Elektro-Flair

Mönchengladbach Die Future-Pop-Band VNV Nation brachte das Publikum in den Strandkörben des Sparkassenparks an zwei Abenden zum Tanzen. Die Musiker spielten Songs aus ihrem neuen Album, aber auch alte Stücke.

„Es ist ein besonderes Gefühl heute Abend“, sagte Sänger Ronan Harris, der aus Irland stammt und in Hamburg lebt. Er kündigte seinen Fans zu Beginn das „volle Programm“ an: langsame Balladen genau wie Techno-Trance-Songs. So fanden ruhige und gefühlvolle Lieder wie „Illusion“ oder „Nova (Shine a Light on Me)“, die sich vor allem durch ihre größeren orchestralen Einflüsse abheben, in der Setlist am Freitagabend genauso ihren Platz wie „Gratitude“ oder die treibenden Elektro-Rhythmen von „When Is the Future?“, „Control“, „Lights Go Out“ und „God of All“.