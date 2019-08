Probenbesuch in der Musikschule : Oldieband und junge Klassiker

Mönchengladbach Für ihren Auftritt bei der Sommermusik Schloss Rheydt kommen die Band „Fun“ und das Jugendsinfonieorchester der Musikschule zur letzten Probe zusammen. Auf der Setlist stehen Elvis, Coldplay und Simon & Garfunkel.

Günter vom Dorp steht in T-Shirt und Shorts in einer Sitzreihe des Carl-Orff-Saals der Musikschule. Der 68-jährige hat eine Hand in der Hosentasche vergraben und schmettert in sein Mikro: „Always on my mind“ von Elvis Presley. Es ist Montagabend, fünf Tage vor dem Konzert seiner Band „Fun“ mit dem Jugendsinfonieorchester. Als „Fun and Friends“ spielen sie gemeinsam bei der Sommermusik Schloss Rheydt. Draußen sind 32 Grad, drinnen gefühlt 40.