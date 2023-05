Museen in Mönchengladbach „Die Renaissance passend zum Haus“

„Die Zeit der Renaissance war anstrengend“, sagt Karlheinz Wiegmann und erinnert an das neue Weltbild des Kopernikus, den florierenden Handel, aber auch an Kriege. Der Direktor des Städtischen Museums Schloss Rheydt eröffnete mit diesen Worten die Ausstellung „Das Schloss. Die Zeit. Der Mensch“, die im neu gestalteten Obergeschoss des Museums gezeigt wird. „Die Menschen haben damals nicht mehr in die Bibel geschaut, sondern sich direkt Sachen angesehen“, sagte Wiegmann.