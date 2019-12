Singen im Theater : Liedersingen will im Chor gelernt sein

Zahlreiche Mönchengladbacher machten mit beim Weihnachtslieder-Training mit dem Opernchor. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Beim „Weihnachtslieder-Training“ im Theater hatten Erwachsene und Kinder ihren Spaß – eine Herzensangelegenheit von Leiterin Maria Benyumova und dem Opernchor.

Weiterleiten Drucken Von Armin Kaumanns

Greta ist sechs. „Klar“, sagt sie mit großen Augen: Natürlich geht sie schon zur Schule. Und in den Kirchenchor zu Katrin Ebbinghaus. Aha, daher hat sie so ein klares, helles Stimmchen, das sich ganz wunderbar zu den Wolken aufschwingt, wie sie im Lied von den „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ vorkommen. Greta ist mit ihrer Mama im Theater, ihrem Papa und ihrem Bruder. Der singt nicht mit, das hängt mit dem Nucki in seinem Mund zusammen. Aber die große Schwester lässt sich nicht lange bitten von Chordirektorin Maria Benyumova, die von der großen Bühne ins naja, sagen wir: mittelmäßig zahlreiche Publikum blinzelt. Immerhin hat sie die vielleicht 20 versammelten Kinder und Jugendlichen zur zweiten Strophe des süßen Schnee-Liedes zum Alleinsingen bestimmt. Nur die Frauen des Opernchores dürfen - zur Unterstützung – leise mitsingen. Und das klingt doch schon wirklich herzig, auch wenn das mit dem Text noch nicht perfekt klappt. Später machen’s aber jeweils die Männer und Frauen im Publikumschor auch nicht besser.

Das Weihnachtslieder-Training, zu dem das Theater am Nachmittag vor dem 3. Advent Jung und Alt in den großen Saal einlädt, ist offenbar eine Herzensangelegenheit der Chordirektorin, die nach der Babypause mit ihrem freundlichen, offenen Wesen wieder zurück ist im Alltag. Sie hat einen jungen Mann namens Fabian mitgebracht, der auf einem noch gar nicht so lange erfundenen Instrument namens Handpan auf seinem Schoß herumtrommelt – eine Art doppelter Blech-Wok –, und dabei ganz wunderbar sanfte, fast meditative Klänge und Melodien erzeugt, in die sich auch schon mal ein „O Tannenbaum“ mit Moll-Begleitung hineinschmuggelt. Zu den Liedern aus dem vorher ausgeteilten Notenheft begleitet dann aber Julio Garcia Vico auf dem Klavier, er ist der Repetitor des Chorstudios.

Info Chor und Chorleiterin Mitglieder Der Opernchor des Gemeinschaftstheaters zählt zurzeit neun Sopranistinnen, acht Altistinnen, acht Tenöre und sieben Bässe. Leitung Chordirektorin Maria Benyumova, Jahrgang 1984, trainiert nicht nur dieses Profi-Ensemble, sondern auch den Extrachor und den Niederrheinischen Konzertchor. Als Kapellmeisterin dirigiert sie meist einmal im Jahr ein Chorkonzert, Opern- und Ballettproduktionen sowie etliche Opern-Vorstellungen. Sie wurde in Sibirien geboren, studierte Chor- und Orchesterdirigieren in Essen und München. Am Theater ist sie seit 2010.

„Singen Sie bitte diese Weihnachtlieder mit Ihren Kindern unterm Weihnachtsbaum“, beschwört die Chordirektorin ihr Publikum förmlich, das Musizieren im Familienkreis sein nicht zu vernachlässigen. Wie schön das nämlich ist, wenn man beim „Leise rieselt der Schnee“ zuerst leise singt und dann auf dem langen Ton vorm „Freue dich, ‚s Christkind kommt bald“ auch wirklich freudig lauter wird, das erfahren alle im Publikum dabei am eigenen Leib. Es gibt noch „Stille Nacht“, und „Fröhliche Weihnacht überall“ sowie einen unbekannten Kanon, den nur der Chor kann. Dann erheben sich die Profi-Sänger aus ihren Sitzen im Parkett und gehen auf die Bühne, um zu zeigen, wie das klingt, wenn sie vierstimmig und ohne Begleitung weihnachtliche Chorsätze aus aller Welt singen.