Kultur in Mönchengladbach Nur Zentralbibliothek öffnet zum Tag des offenen Denkmals

Der Technische Beigeordneter Gregor Bonin führt ab 12 Uhr in die Thematik ein. Gegen 12.20 Uhr hält Stefan Schrammel (Schrammel Architekten Stadtplaner PartGmbB) einen Vortrag zur „Metamorphose“ der Stadtbibliothek. Er wird dabei auch auf die Details der Sanierung und Erweiterung des 60er-Jahre-Gebäudes eingehen. Im Anschluss widmet sich Reinhard Köpf, Leiter der Unteren Denkmalbehörde der Stadt, gegen 13 Uhr unter dem Motto „Kunst am Bau“ dem Wandmosaik von Glaskünstler Joachim Klos. Das Wandmosaik schmückt den Eingangsbereich und wurde mit dem Umbau neu in Szene gesetzt. Ab 13.30 Uhr können die Besucher in Gruppen an Führungen durch die Zentralbibliothek teilnehmen.