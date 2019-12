Initiativkreis : Nobelpreisträgerin Herta Müller liest in Gladbach

Mönchengladbach Der Initiativkreis begrüßt die Autorin im Mai 2020. Sie wird ihre Geschichte im Gespräch mit der Journalistin Angelika Klammer erzählen.

Auf Einladung des Initiativkreises kommt die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller nach Mönchengladbach. Um die rettende Macht der Worte und Rituale in ausweglos scheinenden Situationen geht es im Werk der Rumänin, die seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt. Die Autorin liest am 19. Mai 2020, 20 Uhr, in der Kaiser-Friedrich-Halle. Sie wird einen Einblick in zwei ihrer Werke geben. In „Mein Vaterland war ein Apfelkern“ erzählt Müller im Gespräch mit der Journalistin Angelika Klammer ihre Lebensgeschichte. In „Atemschaukel“ schreibt sie über den jungen Hermannstädter Leopold Auberger, der 1945 mit 17 Jahren in ein sowjetisches Arbeitslager deportiert wurde. Sie schreibt über Hunger, Kälte und Einsamkeit. Mit diesem erschütternden Hauptwerk hat Herta Müller all denen ein Denkmal gesetzt, die als Zwangsarbeiter in sowjetischen Lagern für die Verbrechen der Nationalsozialisten büßen sollten.