Konzert bei Schaffrath in Mönchengladbach : Sinfoniker für den Frieden

Mönchengladbach Das Orchester des Theaters verwandelte das Einrichtungshaus Schaffrath in ein Konzerthaus: Ein großer Akt der Solidarität mit der Ukraine, der für ergreifende Momente sorgte – und für viele Spenden.

„Ich habe richtig geheult“, sagte Annette Bauernfeind-Gormanns. Ihre Augen über der weißen FFP2-Maske waren ganz gerötet. „Es war, als würde die Welt für einen Moment anhalten. Musik wirkt einfach tiefer als alles andere.“ Die stellvertretende Musikschulleiterin war am Samstagvormittag eine der zahlreichen Besucher des Solidaritätskonzerts der Niederrheinischen Sinfoniker für die Ukraine . Der Ort war bewusst mitten im Leben gewählt: Für eine halbe Stunde verwandelten die Musiker das Einrichtungshaus Schaffrath in ein Konzerthaus.

Das geschäftige Summen in dem großen Geschäft verstummte, als die Musiker ansetzten, um ihre Fassungslosigkeit über den Krieg mitten in Europa zum Ausdruck zu bringen. Die Kassen hörten auf zu blinken und piepen, Kunden blieben stehen und kamen näher, auch die Verkäufer und Mitarbeiter in grauer Service-Uniform hörten auf zu arbeiten und schauten gebannt nach oben. Es gab kein Geplauder am Rand, still lauschten sie dem Sinfonieorchester, das verteilt über den großen spiralförmigen Aufgang direkt über den Köpfen der Möbelhauscafé-Besucher spielte. Zu hören waren nur die Musik und in stillen Momenten das leise Sirren der Klimaanlage. Jeder spürte: Hier geht es um etwas Ernstes, Ergreifendes.