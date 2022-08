Sinfoniekonzert in Mönchengladbach : Märchenhafter Start in die neue Konzertsaison

Dirigent Mihkel Kütson und die Niederrheinischen Sinfoniker während einer Probe in der vergangenen Konzertsaison. Foto: Julian Scherer

Mönchengladbach Nach den Theaterferien führen die Niederrheinischen Sinfoniker in ihrem ersten Konzert am 24. und 25. August in die Welt der Hexen, Prinzessinnen und Zauberer.

Die winzige Hexe Kikimora wird von einem Zauberer groß gezogen. Nach sieben Jahren ist sie ausgewachsen und wird zu einem Poltergeist, der von früh bis spät lärmt, pfeift und zischt. Diese Geschichte erzählt der russische Komponist Anatoli Ljadow in Kikimora – Legende für Orchester Op. 63. Zart und märchenhaft beginnt die Komposition, die Kikimoras ersten Jahre beschreibt. Dann das böse Erwachen, das Ljadow lautmalerisch in einem Presto darstellt. Und das alles in nur acht Minuten: „Ljadow gilt als einer der größten Faulpelze der Musikgeschichte“, sagt Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson, der mit Kikimora das erste Sinfoniekonzert der neuen Konzertsaison eröffnet.

Anders sieht es bei Mili Balakirew aus: Mit seinem Ehrgeiz prägte er die russische Musik im 19. Jahrhundert. Gemeinsam mit der ukrainischen Pianistin Dinara Klinton werden die Sinfoniker Balakirews Klavierkonzert fis-Moll spielen. Es ist sein größtes Werk, in dem seine Vorbilder Frédéric Chopin und Franz Liszt durchschimmern. Auch wenn kein Poltergeist poltert und kein Zauberer zaubert, klingt die Komposition nach einem Märchen. Dieses Klavierkonzert und weitere Werke von Balakirew werden auch auf der neuen und zweiten CD der Sinfoniker zu hören sein, die es ab dem 24. August nur am Theater zu kaufen gibt. Auch die erste CD, erschienen zu Beginn des Jahres, ist noch erhältlich. Es lohnt sich: Die Aufnahmen sind in zwei Kategorien mit dem Opus Klassik nominiert worden.

Einen Gegensatz zu all den märchenhaften Klängen bringen Dinara Klinton und die Sinfoniker mit Franz Liszts Totentanz auf die Bühne. Das Konzert für Klavier und Orchester ist voller technischer Schwierigkeiten und düsterer Gruselmomente.

Danach wird mit Nikolai Rimski-Korsakows Scheherazade ein Stück gespielt, auf das sich der GMD besonders freut. Rimski-Korsakow vertont darin Szenen aus 1001 Nacht, einer Märchenerzählung, in der es um die Rettung einer Prinzessin geht. Eine besondere Rolle erhält die Solovioline als Verklanglichung der erzählenden Prinzessin. Rimski-Korsakow ist bekannt für seine farbige Orchestration, mit der er Assoziationen im Zuhörer hervorrufen mochte. „Er wollte nicht, dass man seine Werke interpretiert“, so Kütson. Dem GMD gefällt besonders, wie spielbar Rimski-Korsakows Werke sind. „Selbst die schwersten Passagen machen Spaß“, sagt er.